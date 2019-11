Parteien : CDU wählt neuen Landesvorstand: Parteitag auf Rügen

Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns ist am Freitag zur Wahl eines neuen Landesvorstandes zu einem Parteitag in Binz auf Rügen zusammengekommen. Zudem soll auf der zweitägigen Veranstaltung das erste Grundsatzprogramm der Nordost-CDU beschlossen werden. Am Samstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Gast auf dem Parteitag in ihrem Wahlkreis erwartet.

Das Grundsatzprogramm enthält neben Leitlinien der Bundes-CDU auch eigenständige Leitsätze für Mecklenburg-Vorpommern, etwa zur Kommunalpolitik, zu Bildung und Gesundheit, zur Natur, Landwirtschaft und Fischerei sowie zur Geschichte. Das Programm wurde fast zwei Jahre lang in der Partei diskutiert. Die CDU ist mit rund 5200 Mitgliedern die größte Partei im Nordosten.