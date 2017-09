Verkehr : CDU will Westteil des Landes in Verkehrsverbund einbinden

Die in Mecklenburg-Vorpommern mitregierende CDU hat eine Einbindung des Westteils des Landes in den Tarif des Hamburger Verkehrsverbundes HVV gefordert. Viele Berufspendler könnten durch eine engere Kooperation des Landes mit dem HVV deutlich besser gestellt werden, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Waldmüller, am Freitag. Bisher seien Teile des Landkreises Ludwigslust-Parchim und die Landeshauptstadt Schwerin noch außen vor.