Bildung : CDU: Zu wenig Präsenzunterricht-Garantie im neuen Schuljahr

Die Pläne von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) für den Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Montag sind beim Koalitionspartner CDU und bei der Opposition auf Kritik gestoßen. Der garantierte Mindestumfang an Präsenzunterricht ist nach Ansicht des bildungspolitischen Sprechers der Unionsfraktion im Landtag, Marc Reinhardt, zu gering.

Avatar_prignitzer von dpa

29. Juli 2020, 14:55 Uhr