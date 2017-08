Wahlen : Cem Özdemir: «Keine Toleranz für Intoleranz»

vergrößern 1 von 1 Foto: Gregor Fischer 1 von 1

Bei einem Wahlkampfbesuch in Rostock hat der Spitzenkandidat der Grünen zur Bundestagswahl, Cem Özdemir, an die rassistischen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen vor 25 Jahren erinnert. «Die Grünen werden immer auf der Seite derer stehen, die angegriffen werden», sagte Özdemir am Donnerstag. Er habe sich 1994 auch unter dem Eindruck von rechter Gewalt wie in Mölln, Solingen oder Lichtenhagen in den Bundestag wählen lassen. Der Staat habe sich damals nicht stark gemacht gegen Intoleranz. Doch für die dürfe es keine Toleranz geben - ob bei Rechts- oder Linksextremismus oder Islamismus.

In einer am Nachmittag verbreiteten Mitteilung erklärte Özdemir, es wäre ein Fehler, wenn Demokraten verschiedene Formen des Extremismus gegeneinander aufrechnen und sich mit der Frage aufhalten würden, welche schlimmer sei. Er forderte ein Demokratiefördergesetz, um die Zivilgesellschaft zu stärken. Sie sei ein wichtiger Bestandtteil von Präventionsarbeit, um Radikalisierungen zu verhindern. Zudem müssten in den Bundesländern Stellen für Opferschutzbeauftragte geschaffen werden, die Opfern extremistischer Straftaten juristische und soziale Unterstützung anbieten, hieß es weiter.

Im Anschluss an seine kurze Rede in Rostock steckten Özdemir, die Grünen-Spitzenkandidatin in Mecklenburg-Vorpommern, Claudia Müller, und der Rostocker Bewerber Uwe Flachsmeyer Blumensträuße in Springerstiefel. Die Aktion solle ein Zeichen gegen Intoleranz setzen, hieß es.

Vier Wochen vor der Bundestagswahl stehen die Grünen in Umfragen zwischen sieben und acht Prozent - ähnlich wie FDP, Linke und AfD. Vom Abschneiden der kleinen Parteien werde das zukünftige Bild Deutschlands abhängen, sagte Özdemir. Die Grünen hätten gute Chancen, drittstärkste Kraft zu werden. Bei der Bundestagswahl 2013 hatten die Grünen im Nordosten 4,3 Prozent der Stimmen erhalten.

