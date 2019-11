Biotechnologie : Centogene will 50 Millionen Euro bei Börsengang erlösen

Das Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene will bei seinem für Donnerstag vorgesehenen Gang an die Technologiebörse Nasdaq in New York vier Millionen Aktien ausgeben. Bei einem Eröffnungspreis von 14 Dollar pro Aktie erwarte das Unternehmen einen Erlös von 56 Millionen Dollar (rund 50 Millionen Euro), hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Die Nasdaq öffnet um 15.30 Uhr (MEZ) und schließt um 22.00 Uhr. Zusätzlich gebe es eine 30-Tage-Option, an denen zusätzlich 600 000 Aktien zum Ausgabepreis gekauft werden könnten.

Avatar_prignitzer von dpa

07. November 2019, 11:35 Uhr

Wie Centogene-Chef Arndt Rolfs am vergangenen Wochenende sagte, solle mit dem Börsengang das weitere globale Wachstum des Unternehmens unterstützt werden. Centogene, das nach eigenen Angaben aktuell rund 400 Mitarbeiter beschäftigt, ist ein global tätiges Unternehmen für die Frühdiagnose seltener angeborener Erkrankungen.