Volleyball : Champions League: SSC Schwerin erneut gegen Busto Arisizio

Die Bundesliga-Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin treffen bei ihrem Comeback in der Champions League erneut auf den italienischen Top-Club Unet e-work Busto Arisizio. Das hat die Auslosung am Freitag in Luxemburg ergeben. Dritte Mannschaft im Pool A ist der polnische Vizemeister SkyRes Rzeszów. Die vierte Vertretung in der Gruppe wird noch in der Qualifikation ermittelt. «Es ist nicht einfach, die Gruppe zu beurteilen. Wir gehen mit großen Ambitionen daran», sagte SSC-Trainer Felix Koslowski.

Avatar_prignitzer von dpa

21. August 2020, 14:34 Uhr