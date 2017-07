Pferdesport : Christoph Lanske gewinnt Auftaktspringen in Groß Viegeln

Christoph Lanske hat das Auftaktspringen beim internationalen Vier-Sterne-Reitturnier in Groß Viegeln gewonnen. Der Reiter vom RSV Dersekow in Mecklenburg-Vorpommern kam am Donnerstag in einem Springen für sechs- und siebenjährige Pferde mit seiner Stute Cinderella fehlerfrei in 60,43 Sekunden am schnellsten über den Parcour. Zweiter wurde der Österreicher Max Kühner auf der Stute Neugschwent's Castella (0/61,55) vor Sven Fehnl vom RFV Hahnbach auf seinem Wallach Conrad (0/61,58).