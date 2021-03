Banken : Commerzbank: Mehr Firmen- und Privatkunden mit Onlinebanking

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung der Commerzbank Mecklenburg-Vorpommern den Trend zur Digitalisierung im Bankgeschäft beschleunigt.

Rostock | So seien im vergangenen Jahr bereits 50 Prozent mehr Geldmarktkredite online abgeschlossen als 2019, teilte die Commerzbank am Donnerstag in Rostock mit. Zudem führten Firmenkunden mittlerweile nahezu alle Überweisungen über das Internet aus. Auch bei Privatkunden in MV habe die Nutzung digitaler Anwendungen stark zugenommen. Dabei gehe der Trend R...

