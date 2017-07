Theater : Conrad-Ekhof-Preis 2017 geht an Tenor Matthias Koziorowski

Der diesjährige Conrad-Ekhof-Preis der Gesellschaft der Freunde des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin ist an den jungen Sänger Matthias Koziorowski gegangen. Die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Sonntag in Schwerin vergeben. Koziorowski steht derzeit als Tony in dem Musical «West Side Story» bei den Schlossfestspielen Schwerin auf der Bühne. Der Tenor stammt aus Essen, wo er an der Folkwang Universität der Künste studierte.