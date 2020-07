Bau : Corona bremst Bauwirtschaft: Aber gute Auftragslage

Die Corona-Krise bremst auch die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Im Mai wurden 11,5 Prozent weniger Arbeitsstunden auf dem Bau geleistet und die Umsätze fielen elf Prozent geringer aus als im Mai 2019, wie der Landesbauverband am Freitag in Schwerin mitteilte. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres sei die Branche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aber noch mit 4,5 Prozent im Plus. Während der Pandemie hätten bislang keine Baustellen schließen müssen, die Unternehmen hätten in allen Bereichen ihre Hygieneanforderungen verschärft und auf den Baustellen umgesetzt.

Avatar_prignitzer von dpa

31. Juli 2020, 12:44 Uhr