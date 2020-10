Musik : Corona: Deutsch-polnisches Orchester bleibt zu Hause

Wegen eines Corona-Falls beim polnischen Partner kann das deutsch-polnische Musikschulorchester in diesen Herbstferien nicht zusammenkommen. Geplant war ein Workshop an einem See im polnischen Czaplinek und ein Abschlusskonzert in Pasewalk, wie die Hansestadt Stralsund als Träger des Projektes am Dienstag mitteilte.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Oktober 2020, 16:26 Uhr