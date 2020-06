Industrie : Corona: Eisengießerei Torgelow hält Notfallpläne bereit

Der Eisengießerei Torgelow GmbH in Vorpommern drohen wegen der Corona-Krise und ihren wirtschaftlichen Folgen harte Einschnitte bis hin zum Personalabbau. «Wir haben Maßnahmen in der Schublade, die wir ziehen, wenn die Situation dafür eintreten sollte und da ist letztendlich auch ein Personalabbau nicht ausgeschlossen», sagte Geschäftsführer Peter Krumhoff. Noch sei es allerdings nicht so weit. Das Unternehmen mit 310 Beschäftigten ist nach eigenen Angaben eine der größten Gießereien ihrer Art in Europa und stellt unter anderem Bauteile für Windkraftanlagen her.

15. Juni 2020, 07:28 Uhr

Die Auslastung sei im Moment im Bereich Offshore-Windkomponenten noch gut. Allerdings seien die näheren Zukunftsaussichten bedenklich, sagte Krumhoff. «Speziell in den Märkten USA und Großbritannien haben wir eigentlich einen kompletten Stillstand seit drei Monaten.» Dabei gehe es um den Bau von Spezialbehältern für Abfälle in der Nuklearindustrie. Diese lukrativen Geschäfte seien bereits eingeplant gewesen.