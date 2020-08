Schulen : Corona-Fall an Schweriner Schule: Schule bleibt geöffnet

Ein Schüler der Werner-von-Siemens-Schule in Schwerin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Siebtklässler sowie 42 Mitschüler und Lehrer, die mit ihm Kontakt hatten, seien in Quarantäne geschickt worden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die Schule bleibe geöffnet.

14. August 2020, 13:00 Uhr