Gesundheit : Corona-Gipfel zu Gesundheit und Pflege gestartet

Die Landesregierung ist am Donnerstagnachmittag im Landtag mit Vertretern von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Kassenärztlicher Vereinigung zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Zu den Themen gehören nach Angaben eines Regierungssprechers die Behandlungskapazitäten in den Kliniken und die Arbeit der Testzentren im Land.

Avatar_prignitzer von dpa

19. März 2020, 17:36 Uhr

Die Zahl der Intensivbetten in den Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns ist nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bereits mehr als verdoppelt worden. Aktuell werden sieben Patienten mit der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt.