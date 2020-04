Ausländer : Corona-Infektionswelle in Asyl-Erstaufnahmeheimen flacht ab

Die Corona-Infektionswelle in den beiden Asylbewerber-Erstaufnahmeheimen des Landes flacht ab. In Nostorf/Horst (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurde am Mittwoch die Quarantäne für 74 Bewohner aufgehoben, wie das Innenministerium in Schwerin mitteilte. In Schwerin sei noch eine Person in häuslicher Quarantäne. Diese wird für 14 Tage verhängt, wenn jemand Kontakt zu einem mit Covid-19 infizierten Menschen hat. So soll eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Avatar_prignitzer von dpa

22. April 2020, 19:02 Uhr

Infizierte Bewohner der beiden Erstaufnahmeheime wurden in den vergangenen Wochen in eine separate Unterkunft in Parchim gebracht. Dort seien derzeit noch 18 Betroffene und sieben nichtinfizierte Familienmitglieder, hieß es.

Das Innenministerium schließt trotz der eingeleiteten Hygienemaßnahmen neue Infektionen nicht aus. Eine weitere Ausweichunterkunft sei angemietet worden, erklärte ein Sprecherin. Dabei handele es sich um einen Teil einer Reha-Einrichtung im Ostseebad Rerik. Diese Unterkunft könne mit maximal 50 Corona-Kontaktpersonen für die Quarantäne belegt werden. Nachweislich Infizierte würden nicht dorthin gebracht.