Festspiele : Corona: Kleines Fest im großen Park als „Kleines Bühnenfest“

Das Kleine Fest im großen Park in Ludwigslust - einer der stärksten Publikumsmagnete der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern - findet in diesem Jahr pandemiebedingt als „Kleines Bühnenfest“ und an drei statt zwei Tagen statt.

Ludwigslust | Das Kleine Fest im großen Park in Ludwigslust - einer der stärksten Publikumsmagnete der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern - findet in diesem Jahr pandemiebedingt als „Kleines Bühnenfest“ und an drei statt zwei Tagen statt. Auf drei separaten Bühnen im Ludwigsluster Schlosspark werden drei jeweils 90-minütige Programme gezeigt, wie Festspiele-Intendan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.