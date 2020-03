Verkehr : Corona-Kontrollen: Weiter Riesen-Stau auf A11 nach Polen

Weil Polen Lastwagen und Autos an den Grenzen streng kontrolliert, bilden sich lange Staus - auf der Autobahn 11 auf 43 Kilometer. Polen hat Erleichterungen versprochen und Estland schickt eine Fähre nach Mukran.

19. März 2020, 17:01 Uhr

Die Öffnung weiterer Grenzübergänge nach Polen für Autos hat dem Riesen-Lkw-Stau auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) keine Entlastung gebracht. Lastwagen und Autos standen am Donnerstagnachmittag in Richtung Polen über 43 Kilometer von Pomellen in Vorpommern bis ans Kreuz Uckermark bei Prenzlau (Brandenburg), wie Polizeisprecher in Potsdam und Neubrandenburg erklärten. Hauptgrund seien die noch immer langwierigen Kontrollen polnischer Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit der Abwehr des neuartigen Coronavirus.

Unterdessen hat Polen angekündigt, die Staus an der deutsch-polnischen Grenze so schnell wie möglich abzubauen. Man habe die Arbeitsabläufe bereits verbessert, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki in Warschau. «Die Schlangen an der westlichen Grenze mit Deutschland haben sich schon verkürzt, und wir werden alles tun, damit der Verkehr innerhalb der kommenden Stunden ohne Hindernisse ablaufen kann.»

Das reichte den Regierungen im Baltikum offensichtlich nicht. Wie eine Sprecherin des Schweriner Verkehrsministeriums sagte, wurde inzwischen eine neue Fährverbindung zwischen Tallinn in Estland und dem Hafen Sassnitz-Mukran eingerichtet. Das Unternehmen Tallink befördere vorrangig estnische Staatsbürger zurück in ihre Heimat, die aufgrund der Schließung der Festlandstrecke über Polen nicht mehr dort hingelangen. Einmal täglich soll die Fähre fahren und vor allem auch Lastwagen mitnehmen.

Pomellen war bisher keine Ausnahme: Auch weiter südlich in Brandenburg auf der A12, die von Berlin in Richtung Polen führt, gab es weiter 47 Kilometer Stau vor der Grenze. Dort wurden Pkw-Fahrer darauf hingewiesen, den Grenzübergang an der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) zu nutzen.

Polen hatte am Sonntag seine Grenzen für Ausländer geschlossen und strenge Kontrollen eingeführt, in Pomellen etwa 300 Meter hinter der Grenze. Dort müssen die Fahrer Fragebögen ausfüllen und unter anderem Gesundheitstests absolvieren, wie Fiebermessen. «Das kann pro Fahrer bis zu 30 Minuten dauern», sagte ein Polizeisprecher.

«Wir prüfen, ob Hilfsdienste wie das Technische Hilfswerk kommen müssen, um Lkw-Fahrer zu versorgen», hieß es in Neubrandenburg. Die A11 bei Pomellen ist bisher der letzte offene Grenzübergang auf dem deutschen Festland nach Polen. Da die Staus in Brandenburg und Sachsen noch länger waren, wurden in Brandenburg und Sachsen schon vier weitere Übergänge für Autos geöffnet, um vor allem die Pkw-Pendler aus den Lkw-Staus herauszubekommen. In Brandenburg waren das Guben, Frankfurt/Oder-Stadtbrücke und Küstrin.

Auf der A15, die an Cottbus vorbei nach Polen führt, staute es sich von der polnischen Grenze laut Polizei bis zur Anschlussstelle Cottbus Süd - etwa 30 Kilometer.