Verbraucher : Corona-Krise führt zu Anfragenrekord bei Bürgerbeauftragten

Die Corona-Krise hat im ersten Halbjahr zu einem Rekord der Anfragen beim Bürgerbeauftragten Mecklenburg-Vorpommerns geführt. Auf die Pandemie entfielen in diesem Zeitraum 280 Eingaben, teilte der Bürgerbeauftragte Matthias Crone am Donnerstag in Schwerin mit. Hinzu kämen Hunderte Anrufe, Mails und Bürgerkontakte. Insgesamt seien in den ersten sechs Monaten des Jahres 1114 Eingaben registriert worden, so viele wie nie zuvor in 25 Jahren. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach noch etwa 180 weniger.

Avatar_prignitzer von dpa

16. Juli 2020, 14:16 Uhr