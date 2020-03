Krankheiten : Corona-Krise: Schulen und Kitas flächendeckend geschlossen

In Mecklenburg-Vorpommern sind von Montag an alle Kitas, Schulen und Hochschulen dicht. Die flächendeckende Schließung der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ist zentraler Bestandteil eines zehn Punkte umfassenden Maßnahmenpakets gegen die Ausbreitung des Coronavirus, das die Landesregierung am Samstag in Schwerin beschlossen hatte.

15. März 2020, 19:18 Uhr

Neben den Schulen bleiben auch Theater und Museen geschlossen. Für Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser gelten Besuchsverbote. Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern sind untersagt. Nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sollen damit in Mecklenburg-Vorpommern die sozialen Kontakte massiv verringert und so auch die Virus-Ausbreitung spürbar verlangsamt werden.

Wegen der Kita- und Schulschließungen müssen landesweit für mehr als 100 000 kleine Kinder Betreuungsalternativen gefunden werden. Der Montag gilt dabei an den Schulen der Unterstufe noch als «Übergangstag». Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) versicherte, dass an dem Tag kein Kind zurückgewiesen wird. Bei einem kurzfristig anberaumten Treffen der Landesregierung mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften soll auch über Lösungen für die Kinderbetreuung beraten werden.