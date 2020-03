Krankheiten : Corona-Krise: Schwesig kündigt weitere Einschränkungen an

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich wegen der Corona-Krise auf weitere empfindliche Einschränkungen im Alltagsleben einstellen. Nach Schulen, Kitas, Museen und Freizeiteinrichtungen schließen in den kommenden Tagen auch die meisten Geschäfte des Einzelhandels. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin unter Berufung auf neue Absprachen zwischen Bund und Ländern an. Ausgenommen seien Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen.

16. März 2020, 18:30 Uhr

Zudem werde der Tourismus drastisch eingeschränkt, was ein Reiseland wie Mecklenburg-Vorpommern zwar schmerzlich treffe, angesichts der Infektionsgefahren aber unerlässlich sei. Es müsse alles getan werden, dass sich die Prognose von bis zu 10 000 Infizierten allein im Nordosten nicht bewahrheite. «Wir müssen dringend, dringend dafür sorgen, dass sich der Virus nicht so schnell ausbreitet», sagte Schwesig nach einem mehrstündigen Treffen mit Vertretern der Unternehmensverbände und Gewerkschaften.