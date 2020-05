Regierung : Corona-Krise sorgt für historischen Steuereinbruch in MV

Die Corona-Krise lässt die lange Zeit kräftigen Steuerquellen deutlich spärlicher sprudeln. Die öffentliche Hand schraubt ihre Einnahmeerwartung massiv zurück. Auch in Landes- und Kommunalkassen Mecklenburg-Vorpommern kommt deutlich weniger an.

Avatar_prignitzer von dpa

14. Mai 2020, 16:27 Uhr

Nach Jahren kräftig steigender Steuereinnahmen steht Mecklenburg-Vorpommern in Folge der Corona-Krise ein historischer Einbruch bevor. Für das laufende Jahr wurden nach der jüngsten Steuerschätzung die Einnahmeerwartungen für das Land um eine Milliarde auf nun rund 5,8 Milliarde Euro gesenkt. «Leider sind unsere pessimistischen Annahmen noch einmal übertroffen worden», konstatierte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag in Schwerin.

Für 2021 müssten die Einnahmeerwartungen um 700 Millionen Euro reduziert werden. Damit fehlen im bereits beschlossenen Doppelhaushalt für 2020/2021 voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro. Das sind knapp zehn Prozent der für beide Jahre geplanten Ausgaben. Angesichts der Unwägbarkeiten in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung seien die aktuellen Schätzung aber mit großer Vorsicht zu genießen, sagte Meyer.

Die Steuerausfälle treffen auch die Kommunen. Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern werden den Prognosen zufolge in diesem Jahr etwa 180 Millionen Euro weniger einnehmen. Für 2021 sei mit Mindereinnahmen an eigenen Steuern von rund 80 Millionen Euro zu rechnen, teilte Meyer mit.

Angesichts dieser Entwicklungen waren bereits Forderungen nach einem finanziellen Schutzschirm auch für Kommunen laut geworden. Dies sei bislang nicht geplant, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) im Landtag. Er verwies darauf, dass den Kommunen mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz von 2020 an Zusatzmittel von mehr als 320 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Das Plus wird nun aber durch die erwarteten Mindereinnahmen geschmälert.

Als Reaktion auf die Corona-Krise hatte der Landtag im April einen Schutzfonds für die Wirtschaft im Nordosten in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden Euro beschlossen und dafür erstmals seit 2006 wieder neue Schulden gemacht. Die Steuerausfälle 2020 sollen mit den Rücklagen kompensiert werden, die dann aber aufgebraucht wären. Somit ist damit zu rechnen, dass entgegen der Schuldenbremse auch für 2021 neue Kredite aufgenommen werden müssen.

Die Corona-Krise reißt ein riesiges Loch in die gesamte Staatskassen. Erstmals seit der Finanzkrise 2009 sinken die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Berlin bekanntgab. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass in diesem Jahr 81,5 Milliarden Euro weniger Steuern reinkommen als im vergangenen Jahr - ein Minus von mehr als zehn Prozent. Bund, Länder und Kommunen müssen daher mit 98,6 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im November vorhergesagt - und bereits in den Haushalten verplant. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht den Bund aber trotz dieser massiven Steuerausfälle gewappnet, die schweren finanziellen Folgen der Corona-Krise zu bewältigen.