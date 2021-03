Gesundheit : Corona-Lockdown wird in MV bis zum 28. März verlängert

Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird in Mecklenburg-Vorpommern bis zum 28. März verlängert.

Schwerin | Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwochabend in Schwerin nach den Bund-Länder-Beratungen an. In dem Beschlusspapier sind jedoch auch Lockerungen festgehalten. So dürfen sich vom kommenden Montag an maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt und Paare gelten auch als ein H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.