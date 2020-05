Freizeit : Corona-Lockerungen zum Maifeiertag in Mecklenburg-Vorpommern

Zum Maifeiertag hat die Landesregierung die Spielplätze nach wochenlanger Sperrung wieder freigegeben. Auch über einige andere Lockerungen durften sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern freuen.

Avatar_prignitzer von dpa

01. Mai 2020, 18:13 Uhr

Pünktlich zum langen Wochenende sind am Freitag Mecklenburg-Vorpommerns Spielplätze wieder geöffnet worden. Dauercamper aus dem Bundesland durften auf ihre Campingplätze zurückkehren. Auswärtige Jäger mit einem Jagdbezirk in Mecklenburg-Vorpommern durften im Land wieder zur Jagd gehen. Und auch den auswärtigen Besitzern von Ferienwohnungen wurde es wieder gestattet, nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen.

In Schwerin tummelten sich schon am frühen Morgen Kinder in den Sandgruben, eroberten die Klettergerüste und brachten die lange ungenutzten Schaukeln wieder zum Schwingen. Absperrbänder, die wochenlang den Zugang zu den Spielgeräten versperrten, waren zerrissen und flatterten im Frühlingswind.

«Durch eine Öffnung der Spielplätze gewinnen Kinder, die in den letzten Wochen besonders unter den Einschränkungen leiden mussten, ein gutes Stück Lebensfreiheit zurück. Gleichzeitig werden ihre Eltern entlastet», sagte Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung (SPD).

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) appellierte an die Eltern, die fortbestehenden Abstandsregeln einzuhalten und sich weiter besonnen und solidarisch zu zeigen. «Nutzen Sie dieses kleine Stückchen neu gewonnener Freiheit mit Augenmaß», mahnte Badenschier.

Die Stadtverwaltung kündigte an, die Reste der Absperrungen auf den mehr als 80 kommunalen Spielplätzen zügig zu entfernen. «Ich bitte (...) dringend darum, Bauzäune nicht eigenmächtig zu entfernen. Flatterbänder können hingegen abgenommen werden», sagte auch Stefan Fassbinder (Grüne), Oberbürgermeister der Hansestadt Greifswald.

Bereits am ersten Tag der Lockerungen kehrten erste Camper aus Mecklenburg-Vorpommern auf ihre Stellplätze zurück. «Von einem großen Ansturm kann man aber nicht sprechen», sagte Gerd Scharmberg, Sprecher des Campingverbands, am Freitag. Nach seiner Einschätzung seien am Maifeiertag etwa ein Fünftel der Dauercamper aus dem Bundesland auf die rund 200 Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern zurückgekehrt.

Viele Camper wollen nach Einschätzung Scharmbergs erst zurück, wenn Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen weiter gelockert wurden. «Gruppenaktivitäten, wie gemeinsamen Grillen, sind ja weiterhin nicht möglich», sagte Scharmberg.

Wie viele Jäger aus anderen Bundesländern von den sie betreffenden Lockerungen Gebrauch machten, war dem Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern nicht bekannt. «Ich kann mir aber gut vorstellen, dass einige Jäger das lange Wochenende nutzen, um in Mecklenburg-Vorpommern auf die Jagd zu gehen», sagte Volker Böhning, Präsident des Deutschen Jagdverbands und des Landesjagdverbandes Mecklenburg-Vorpommern, am Maifeiertag.

Die Lockerung sei «sehr sinnvoll», sagte Böhning. Mecklenburg-Vorpommern brauche die auswärtigen Jäger, um die überhöhten Schalenwildbestände, etwa den Rehwild- und Wildschweinbestand, zu regulieren.

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern registrierten Corona-Neuinfektionen bleibt weiter gering. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag (16.45 Uhr) in Rostock berichtete, wurden landesweit zwei neue Fälle registriert. Gleichzeitig wurde ein Fall aus Greifswald in der Erfassung vom Donnerstag revidiert.

Damit stieg die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen um eins auf landesweit 695. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 18. 98 Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden, 17 davon auf einer Intensivstation. 572 der positiv Getesteten gelten als von der Covid-19-Erkrankung genesen.