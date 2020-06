Unternehmen : Corona-Pandemie bremst Industrie: Auch weniger Einkommen

Der coronabedingte Lockdown hat in der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns deutliche Spuren hinterlassen. Wie das Statistische Amt in Schwerin am Dienstag mitteilte, sank im Verarbeitenden Gewerbe des Landes im April die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,9 Prozent auf rund 6,2 Millionen. Bundesweit fiel der durchschnittliche Rückgang mit einem Minus von 16,9 Prozent noch drastischer aus.

Avatar_prignitzer von dpa

23. Juni 2020, 12:25 Uhr

Die Daten basieren auf repräsentativen Befragungen von Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten, deren Anteil in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu anderen Bundesländern niedriger ist. Ende April 2020 arbeiteten laut Statistikamt im Nordosten mehr als 53 000 Menschen in 326 Industriebetrieben dieser Größenordnung.

In Mecklenburg-Vorpommern gingen vor allem Unternehmen im Fahrzeugbau und Hersteller chemischer Erzeugnisse in Kurzarbeit. In diesen Bereichen fielen gegenüber April 2019 coronabedingt rund 43 Prozent der Arbeitsstunden weg.

Die Kurzarbeit wirkte sich laut Statistikamt auch auf die Einkommen der Beschäftigten aus. Die von den im Nordosten erfassten Unternehmen ausgezahlten Entgelte lagen im April 2020 bei insgesamt 146 Millionen Euro. Das waren 9,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Ein Teil des Lohnausfalls wird aber über die Kurzarbeitsregelungen durch die Arbeitsagentur ausgeglichen. Bundesweit gingen im April 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat die Entgelte um 12,3 Prozent zurück.

Daten zur Tourismus- und Reisebranche, die durch die Corona-Pandemie besonders hart getroffen wurde, lagen zunächst nicht vor.