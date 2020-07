Gastgewerbe : Corona-Pandemie drückte auch im Mai Gastgewerbe-Umsätze

Die Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen im Mai haben dem Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern wieder etwas Aufwind gegeben. Dennoch blieben die Umsätze weiterhin dramatisch niedrig. Wie aus den am Freitag vom Statistischen Amt in Schwerin veröffentlichten Monatsdaten hervorgeht, lagen die Umsätze der Branche im Mai um fast 56 Prozent unter Vorjahresniveau. Für die ersten fünf Monate beträgt der Rückstand 41,5 Prozent. Absolute Zahlen enthält die Statistik nicht.

Avatar_prignitzer von dpa

17. Juli 2020, 15:55 Uhr