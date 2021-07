Regierung : Corona-Spritze vor dem Supermarkt?: Impf-Appell an Menschen

Die rasante Ausbreitung der Delta-Virusvariante alarmiert auch die Landesregierung in Schwerin. Mit Blick auf den frühen Schulstart Anfang August forciert sie nun die Corona-Impfkampagne. Mobile Impfteams könnten künftig auch vor Supermärkten impfen.

Rostock | Mecklenburg-Vorpommern will die Corona-Schutzimpfungen noch mehr in die Fläche und damit hin zu den Menschen tragen. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin sagte, sollen in Städten und Dörfern deutlich mehr Angebote ohne vorherige Terminabsprachen unterbreitet werden. „Die Landkreise und kreisfreien Städte zünden jetzt di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.