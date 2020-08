Schulen : Corona-Test in Graal-Müritz war falsch

Für die Schüler der Grundschule in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) geht am Freitag (14. August) der Unterricht wieder weiter. Die Schule war vergangenen Freitag nach einem - wie sich nun herausgestellt hat - falsch-positiven Corona-Abstrichtest geschlossen worden. «Das Probenmaterial des Kindes war stark mit biologischem Material einer anderen Person verunreinigt, die tatsächlich Covid-19-positiv ist», teilte das Landratsamt des Kreises Rostock am Donnerstag mit.

13. August 2020, 18:33 Uhr