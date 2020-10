Schulen : Corona-Tests an Schulen: Auch polnische Schüler betroffen

Derzeit müssen sich an zwei Schulen in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) und Rostock etliche Lehrer sowie Schüler auf eine Corona-Infektion hin testen lassen. Wie ein Sprecher des Schweriner Bildungsministeriums am Dienstag sagte, sind darunter allein rund 200 polnische und deutsche Schüler des deutsch-polnischen Gymnasiums Löcknitz.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Oktober 2020, 11:02 Uhr