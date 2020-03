Krankheiten : Coronakrise: Verwaltungen schränken Publikumsverkehr ein

Immer mehr Verwaltungseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern schließen ihre Türen und unterbinden damit den Publikumsverkehr in ihren Behörden. So teilten am Montag unter anderem das Landratsamt des Landkreises Ludwigslust-Parchim sowie die Stadtverwaltungen von Bergen und Güstrow mit, dass Verwaltungsgebäude, Bürgerbüros und auch nachgeordnete Einrichtungen wie Bibliotheken oder Sporthallen aufgrund der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus bis nach Ostern geschlossen bleiben. Die telefonische Erreichbarkeit sei nicht eingeschränkt. Auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald forderte seine Einwohner auf, im Bedarfsfall zum Telefon zu greifen und «Amtsgänge in die Kreisverwaltung möglichst zu vermeiden».

Avatar_prignitzer von dpa

16. März 2020, 15:48 Uhr

In Güstrow sei die persönliche Vorsprache im Einwohnermeldeamt und im Standesamt nur noch nach telefonischer Anmeldung möglich, hieß es. Im Rathaus von Bergen werde ein Notbetrieb gesichert, doch sei auch dort in «unaufschiebbaren Angelegenheiten» Bürgern nach telefonischer Anmeldung ein persönlicher Besuch möglich. In jedem Falle solle geprüft werden, ob sich die Angelegenheit nicht auch auf elektronischem Wege regeln lasse. Im Amt Penzliner Land wurden Dorfgemeinschaftshäuser, Sportstätten, Ausstellungen und die Tourist-Information geschlossen.

Die Landesregierung in Schwerin hatte am Samstag ein zehn Punkte umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen, mit dessen Hilfe die Ausbreitung der Epidemie im Land verlangsamt werden soll. Im Zentrum steht dabei die Beschränkung sozialer Kontakte auf ein Minimum, um die Übertragung der Viren zu unterbinden. Dazu sind seit Montag unter anderem Schulen, Kitas, Hochschulen, Museen und Theater geschlossen. Veranstaltungen mit 50 und mehr Teilnehmern sind verboten. Der Tourismus soll landesweit zurückgefahren, die vielbesuchten Urlauberinseln für Gäste gesperrt werden.