Krankheiten : Coronavirus behindert Bahnverkehr: Stark gesunkene Nachfrage

Die Coronakrise hat Auswirkungen auf den Fahrplan der Deutschen Bahn in Mecklenburg-Vorpommern. Zunächst waren aufgrund der Grenzschließungen zu Tschechien und Polen internationale Zugverbindungen betroffen, die durch den Nordosten führen.

16. März 2020, 16:37 Uhr

Die EC-Züge von Hamburg über Ludwigslust und Berlin nach Tschechien fielen aus, wie die Bahn im Internet bekanntgab. Das betraf auch die Gegenrichtung. Alternativ ließ die Bahn in Ludwigslust und Wittenberge (Brandenburg) ICE-Züge der Strecke Hamburg-Berlin halten, die normalerweise dort ohne Halt durchfahren.

Die Regionalexpresslinie 4 von Lübeck nach Stettin (Szczecin) endete im vorpommerschen Löcknitz. Auch die RB 23 Züssow-Ahlbeck-Swinemünde (Swinoujscie) endete in Ahlbeck. Die Grenze zu Polen soll zunächst bis zum 29. März geschlossen bleiben, wie es hieß.

Im Bahn-Nahverkehr hat das Land als Auftraggeber bislang keine Verbindungen abbestellt, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums in Schwerin sagte. Das könnte sich aber ändern: Das Zurückfahren der öffentlichen Begegnungen zeige sich jetzt schon in einer deutlich gesunkenen Nachfrage in den Regionalzügen im Land, so die Sprecherin. Zudem werde bei größeren Erkrankungszahlen aufgrund von Personalmangel eine Reduzierung des Bahnangebotes notwendig werden. «Über die konkrete Gestalt von Eingriffen in die Fahrpläne werden sich die Bahnunternehmen und die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern ständig ins Benehmen setzen müssen», hieß es. Änderungen im Fahrplan würden rechtzeitig bekanntgegeben.