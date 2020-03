Krankheiten : Coronavirus: Hansa Rostock schickt Profis in Zwangsurlaub

Avatar_prignitzer von dpa

17. März 2020, 13:58 Uhr

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ruht der Trainingsbetrieb beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock ab sofort komplett. «Neben dem Nachwuchs schicken wir auch unsere Profis ab Mittwoch in den Corona-Schlaf. Das betrifft aber auch andere Abteilungen des Vereins, eine Art Ruheschlaf. Mitarbeiter, die es können, nutzen das Homeoffice», sagte Hansa-Vorstandschef Robert Marien am Dienstag in Rostock. Die Nachwuchs-Übungseinheiten waren bereits Ende vergangener Woche abgesagt worden, die Profis hatten am Montag noch trainiert.