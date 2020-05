Konjunktur : Creditreform rechnet mit vielen Insolvenzen

Avatar_prignitzer von dpa

24. Mai 2020, 09:15 Uhr

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform rechnet im Zusammenhang mit der Corona-Krise mit einem deutlichen Ansteigen der Zahl der Insolvenzen in Mecklenburg-Vorpommern. «In den vergangenen Jahren haben viele Unternehmen ihre Eigenkapitaldecke ausbauen können. Aber es gibt immer noch genügend Firmen, bei denen die Kapitaldecke noch sehr dünn ist», sagte Creditreform-Geschäftsführer Benedikt von der Decken in Rostock. Die sei auch schnell aufgebraucht. «Gerade bei der Hotellerie und Gastronomie wird es massive Bremsspuren geben.» Dies sei trotz der Gegenmaßnahmen der Bundesregierung und der EU in Höhe von knapp zwei Billionen Euro zu erwarten, davon entfallen 51 Prozent auf Deutschland.