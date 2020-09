Landtag : Damen-Variante des Verdienstordens gestrichen

Die Gleichbehandlung der Geschlechter erreicht die höchste Auszeichnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern: Die Damen-Version des Landesverdienstordens soll gestrichen werden. Bei dieser hängt der Orden an einer Schleife zum Anstecken, bei der Herren-Version an einem Band, das um den Hals getragen wird. Künftig soll es nun die Herren-Version für alle geben. Eine entsprechende Änderung des «Gesetzes über den Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern» legt die Landesregierung dem Landtag an diesem Mittwoch vor.

21. September 2020, 12:53 Uhr