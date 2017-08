Schifffahrt : Dampfeisbrecher «Stettin» verlässt Rostocker Hafen

Der bei einem Zusammenstoß mit einer Fähre auf der Rostocker Hanse Sail beschädigte historische Dampfeisbrecher «Stettin» verlässt heute Rostock. Wie die Berufsgenossenschaft (BG) Verkehr am Freitag mitteilte, wurde der etwa 1,70 Meter mal 50 Zentimeter große Riss in der Bordwand temporär repariert, so dass das Traditionsschiff eine Fahrtgenehmigung in seinen Heimathafen Hamburg erhielt. Dort wird der Schaden noch einmal begutachtet.