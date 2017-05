Schifffahrt : Darßer Ort wohl erst nach Brutphase wieder einsatzbereit

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Zwei Wochen nach der erneuten Sperrung hat die Behörde auch ein vorläufiges Ergebnis vorliegen, weshalb der Nothafen so schnell wiederversandet war. Experten hätten die Vermutung, dass die jüngste Baggerung nicht entsprechend den Ausschreibungsunterlagen ausgeführt worden sei. «Weiterhin dürfte (...) die langanhaltende extreme Nordostwind- und Strömungslage der vergangenen Wochen mit verantwortlich gewesen sein für die schnelle Wiederversandung der Fahrrinne», hieß es.

Ziel ist es nun, den Nothafen für die Seenotrettung verfügbar zu halten, bis der neue Hafen in Prerow fertiggestellt ist. Der Nothafen war erst am 9. Mai wieder freigegeben worden, nachdem die Fahrrinne für 280 000 Euro vom Land ausgebaggert worden war. Am 16. Mai musste der Hafen erneut gesperrt werden. Seitdem können Seenotkreuzer, für die der Nothafen gedacht ist, dort nicht mehr anlegen.

Bei der letzten Baggerung wurden 32 000 Kubikmeter Sand aus der Fahrrinne entfernt. Der Nothafen liegt mitten in der Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft, die Zufahrt sandet regelmäßig zu. Deshalb ist ein Ersatzhafen geplant.

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 05:38 Uhr