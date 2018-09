Tourismus : «Das Schönste am Herbst»: Tourismusverband wirbt um Gäste

von dpa

02. September 2018, 09:04 Uhr

Nach einem für Hoteliers, Wirte und Urlauber herausragenden Sommer will der Landestourismusverband den Schwung mit in den Herbst nehmen. Unter dem Titel «Das Schönste am Herbst» startete er eine Kampagne mit Schwerpunkt für den Berliner Raum, wie der Verband mitteilte. Mit Großflächen-Plakaten und Infoscreens auf S-Bahnhöfen sowie Online-Auftritten sollen die Vorzüge eines herbstlichen Besuchs im Nordosten vermittelt werden. «Immer mehr Gäste nutzen den Herbst für einen Kurzurlaub», sagte Verbandspräsident Wolfgang Waldmüller. Knapp ein Viertel aller Übernachtungen im Jahr fielen auf die Zeit von September bis November. Ab November bis ins Frühjahr gebe es wieder den «Kurzurlaub zum kleinen Preis», an dieser Aktion nehmen mehr als 120 Unterkünfte teil.