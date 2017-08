Agrar : Dauerregen bremst Bauern: Backhaus befürchtet Ernte-Fiasko

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) zieht angesichts der anhaltend feuchten Witterung bereits Parallelen zum Regensommer 2011 und sieht die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern vor einem neuerlichen «Fiasko». Zwar sei die Situation noch nicht so dramatisch wie vor sechs Jahren, als ganze Landstriche tagelang unter Wasser standen. Doch erinnerten vielerorts Bestände und Bodenverhältnisse an das Jahr 2011. Die Wasseraufnahmefähigkeit der Böden sei erreicht, die Befahrbarkeit der Felder fast überall nicht mehr gewährleistet. Laut Backhaus müssen die bisherigen guten Ernteschätzungen nach unten korrigiert werden. Sollte die nasse Witterung noch länger anhalten, könnten partielle Totalausfälle nicht ausgeschlossen werden, erklärte der Minister am Mittwoch in Schwerin.

