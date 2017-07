Wetter : Dauerregen bringt Gewässer an Grenzen: Ernte verzögert sich

vergrößern 1 von 1 Foto: Henning Kaiser 1 von 1

Besonders stark seien die Niederschläge in den südlichen Teilen der Landkreise Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim gewesen. Da es zudem auch Anfang Juli stark geregnet hat, lägen die Monatssummen des Niederschlages überall deutlich über den Mittelwerten. «An der Station Marnitz beispielsweise wurde mehr als das Doppelte der üblichen Menge gemessen.»

Der Wasserstand der meisten Fließgewässer und auch der Seen sei zum Teil deutlich erhöht. Mitarbeiter der Wasserwirtschaftsverwaltung kontrollierten die Gewässer und Anlagen. «Über diese Anlagen wird der Abfluss so gesteuert, dass schädigende Auswirkungen möglichst unterbunden oder zumindest minimiert werden», sagte Backhaus. Die Möglichkeiten zur Zwischenspeicherung in den großen Seen des Landes seien allerdings fast erschöpft. So liege der Pegel des Schweriner Sees aktuell nur noch einen Zentimeter unter dem Höchststauziel.

Besonderes Kopfzerbrechen bereite ihm die Ernte, sagte der Agrarminister. «Wenn wir nicht endlich beständiges Sonnenwetter bekommen, dann steuern wir hier auf eine mittelschwere Katastrophe zu», sagte Backhaus.

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017