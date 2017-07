Agrar : Dauerregen trübt Ernteaussichten für Weizen und Raps

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauke-Christian Dittrich 1 von 1

Der regenreiche Juli-Ausklang hat den zuvor optimistischen Ertragsaussichten der Bauern in Mecklenburg-Vorpommern einen kräftigen Dämpfer versetzt. Bei Weizen und Raps, den dominierenden Feldfrüchten im Nordosten, zeigten sich vielerorts deutliche Nässeschäden. Durchweichte Böden und geknickte Halme erschwerten die Ernte, teilte das Statistische Amt am Montag in seiner ersten amtlichen Ernteschätzung für dieses Jahr mit. Demnach ist bei Winterweizen, der auf 362 00 Hektar wächst, mit Erträgen von rund 80 Dezitonnen pro Hektar zu rechnen. Das liege nur knapp über dem mehrjährigen Mittel. Besser sehe es bei der Wintergerste aus, die vor dem Dauerregen in «durchaus akzeptabler Qualität» eingebracht worden sei. Nach vorläufigen Angaben liegt der Ertrag mit 76 Dezitonnen pro Hektar über dem Durchschnittswert von 72 Dezitonnen.

Pressemitteilung zu Ernteerwartungen

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 11:19 Uhr