Geschichte : DDR-Alltag im Bild: Zweiter Band von Trilogie erscheint

Ein Luftkissen-Rasenmäher Turbo 42G aus dem Jahr 1985 oder der blaue Trainingsanzug einer Olympiateilnehmerin von 1976 in Montreal - in einem neuen Sammelband zur DDR-Geschichte werden 1100 Objekte aus dem Bestand des DDR Museums in Berlin präsentiert. Das 400 Seiten umfassende Buch erscheint am 1. Oktober, wie das Museum ankündigte.

Avatar_prignitzer von dpa

26. September 2020, 09:12 Uhr