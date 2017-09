Buntes : DDR-Vorzeigehotel wird gesprengt

In Klink an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verschwindet heute Knall auf Fall ein Stück DDR-Geschichte. 43 Jahre nach der Eröffnung wird das ehemalige Müritz-Hotel gesprengt. 380 Kilogramm Sprengstoff sollen dafür sorgen, dass sich das ehemalige DDR-Vorzeigehotel in 20 000 Tonnen Bauschutt verwandelt. Die Berliner Avila-Gruppe will an der Stelle ein neues Hotel errichten, das voraussichtlich 2020 öffnen soll.