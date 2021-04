Landtag : Debatte über Konsequenzen aus Brand in Schweinezuchtanlage

Innerhalb weniger Wochen gerieten zwei Schweinezuchtanlagen in Mecklenburg-Vorpommern in Brand, Tausende Tiere verendeten qualvoll. Das hat die Debatte um die industrielle Tierhaltung neu aufflammen lassen. Sie wird nun auch im Landtag geführt.

Alt Tellin | Nach dem verheerenden Brand in der riesigen Schweinezuchtanlage in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) zeichnet sich parteiübergreifend der Wille zur Verhinderung solcher Großbetriebe ab. „Das war eine unsägliche Katastrophe. Anlagen dieser Größenordnung muss man nicht mehr haben“, sagte der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Waldmüller, am Montag...

