Landtag : Debatte um Borchardt: Keine Entlassung

Seit ihrer Wahl zur Verfassungsrichterin gibt es heftige Diskussionen um die Linke-Politikerin Barbara Borchardt. Sie ist Mitglied einer systemkritischen Gruppierung und rechtfertigt den Mauerbau. Der Landtag hält die Wahl dennoch aufrecht.

Avatar_prignitzer von dpa

12. Juni 2020, 16:36 Uhr

Die Wahl der Linke-Politikerin Barbara Borchardt zur Richterin am Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommerns sorgt weiterhin für kontroverse Debatten. Vier Wochen nach der umstrittenen Wahl forderte die AfD am Freitag im Landtag in Schwerin die Abberufung der 64-Jährigen vom Richteramt, fand dafür aber keine Unterstützung. Damit kann die frühere Linke-Landtagsabgeordnete, die bereits 2017 ohne Beanstandungen vom Parlament zum stellvertretenden Mitglied des Landesverfassungsgerichtes gewählt worden war, ihre Tätigkeit aufnehmen. Borchardt war von der Linken nominiert und Mitte Mai auch mit Stimmen von SPD und CDU zur Richterin gewählt worden.

Der Streit hatte sich an der Mitgliedschaft Borchardts in der systemkritischen Parteigruppierung Antikapitalistische Linke entzündet, die im Bund vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Vor allem aber ihre Einschätzung zum Mauerbau als seinerzeit alternativlos und jüngste Äußerungen zu den Mauertoten lösten bundesweit heftige Kritik aus.

Im Interview der «Süddeutschen Zeitung» sagte sie: «Es gab Mauertote auf beiden Seiten, es sind auch Grenzsoldaten erschossen worden.» Das trug ihr den Vorwurf ein, das SED-Unrechtssystem zu relativieren. Spitzenpolitiker anderer Parteien und Vertreter von Opferverbänden äußerten erhebliche Zweifel an der persönlichen Eignung Borchardts für das Amt am Verfassungsgericht und kritisierten ihre Wahl. Sie war erst im zweiten Wahlgang gewählt worden, nachdem ihr zuvor offenkundig auch CDU-Abgeordnete die Zustimmung verweigert hatten.

Zwar übten am Freitag Sprecher aller Fraktionen Kritik an Borchardts Äußerungen zum Mauerbau. Doch wurden Vorwürfe, sie stehe nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, mehrfach zurückgewiesen. So sagte der SPD-Politiker Jochen Schulte, dass er zu einigen Positionen Borchardts nur den Kopf geschüttelt habe. Doch sei ihm keine Aussage in Erinnerung, die dazu geführt hätte, «dass ich explizit auf dem Standpunkt stehe, dass sie nicht auf dem Boden dieses Grundgesetzes steht», sagte Schulte. Einem Verfassungsgericht dürften zudem nicht nur Mitglieder einer politischen Couleur angehören, betonte er.

Ralph Weber von der AfD-Fraktion hatte in der Begründung des Antrags Borchardt erneut die Eignung für das Amt abgesprochen. Als Gründe nannte er, dass sie als Gründungsmitglied der Antikapitalistischen Linken einer Gruppierung angehöre, die die Marktwirtschaft ablehne und vom Verfassungsschutz als Beobachtungsobjekt im Bereich des Linksextremismus geführt werde. Zudem habe sie die Opfer an der Mauer verhöhnt und kein Wort des Bedauerns gefunden. Das Verhalten Borchardts gebe Anlass zur Sorge, «dass das Ansehen eines unserer Verfassungsorgane, des Landesverfassungsgerichtes, bei Fortbestand dieser Personalentscheidung erheblich leidet», sagte Weber. SPD und CDU hätten mit ihrem Stimmverhalten dazu beigetragen, dass eine «Verfassungsfeindin» nun Verfassungsrichterin ist.

Der Linken-Abgeordnete Peter Ritter wies die Kritik an der Berufung Borchardts zurück, ging zugleich aber auf Distanz zu den Aussagen seiner Parteikollegin zum Mauerbau. «Kein Ideal und kein höherer Zweck kann das mit der Mauer verbundene Unrecht, die systematische Einschränkung der Freizügigkeit und die Gefahr für Freiheit sowie an Leib und Leben, bei dem Versuch dennoch das Land verlassen zu wollen, politisch rechtfertigen», zitierte Ritter aus einer früheren Erklärung der Linken. Barbara Borchardt sei streitbar, bringe aber - auch durch ihre Erfahrung als langjährige Landtagsabgeordnete - die Voraussetzungen für das Amt einer Verfassungsrichterin mit, rechtfertigte Ritter ihre Nominierung und Wahl.

Die Wahlentscheidung des Landtags hatte zu Beginn der Sitzung am Freitag zu einer Grundsatzdebatte über Mauerbau und DDR-Unrechtsregime geführt. Dabei erneuerte CDU-Fraktionschef Torsten Renz seine Kritik an den jüngsten Einlassungen Borchardts. Als Repräsentantin des demokratischen Systems habe sie den Bau der Mauer politisch gerechtfertigt und den Tod Hunderter Menschen relativiert. «Das ist völlig inakzeptabel», sagte Renz in der von SPD und CDU gemeinsam beantragten Debatte. Seine Fraktion habe der Wahl zugestimmt, um die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit auch für die anderen Richterkandidaten zu sichern. SPD und CDU allein verfügen nicht über eine solche Mehrheit im Landtag.

Der AfD-Abgeordnete Ralf Borschke warf CDU und SPD vor, mit der von ihnen initiierten Debatte zum Mauerbau eine Nebelkerze zu zünden. «Sie wollen damit ablenken von ihrem politischen und moralischen Versagen im Kampf gegen Extremismus», sagte Borschke.

SPD-Fraktionschef Thomas Krüger verwies darauf, dass die Menschen in der DDR unterschiedliche Erfahrungen gemacht hätten. Viele hätten sich mit ihren Familien eingerichtet und nicht aufbegehrt, andere seien angeeckt oder hätten versucht, der politischen Enge und der Bevormundung zu entfliehen. Für die Maueropfer gebe es keine Rechtfertigung. «Jeder dieser Todesfälle war Unrecht. Und keiner dieser Todesfälle ist zu rechtfertigen», machte Krüger deutlich.