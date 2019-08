Kommunen : Debatte um Kommunalfinanzen: Gespräche in Staatskanzlei

von dpa

13. August 2019, 03:05 Uhr

Nach den jüngsten Kontroversen um die künftige Höhe der Kommunalfinanzen sucht die Landesregierung das Gespräch mit den Spitzen der Kommunalverbände Mecklenburg-Vorpommerns. Zum ersten Treffen nach der Sommerpause erwartet Staatskanzleichef Heiko Geue (SPD) am Dienstag die Vorstände und Geschäftsführer von Landkreis- sowie Städte- und Gemeindetag am Regierungssitz in Schwerin. Land und Kommunen hatten sich im März zwar auf einen neuen Finanzausgleich verständigt, der Städten und Gemeinden Extra-Millionen für dringend nötige Investitionen bringt. Doch sorgten Pläne des Finanzministeriums, die Beteiligungsquote der Kommunen an den Einnahmen des Landes zu senken, zuletzt für Entrüstung. Damit würden die Mehreinnahmen der Kommunen geringer ausfallen als zunächst erwartet.