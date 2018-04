Landtag : Debatte um mehr Geld für Grundschullehrer

von dpa

27. April 2018, 12:09 Uhr

Aus der Schweriner Regierungskoalition gibt es erstmals konkrete Signale zur Gehaltsangleichung für Grundschullehrer an das höhere Lohnniveau an weiterführenden Schulen. Das Problem müsse mit dem nächsten Doppelhaushalt 2020/21 gelöst werden, sagte der CDU-Abgeordnete Marc Reinhardt am Freitag im Landtag in Schwerin. Seine Partei sei dazu bereit. Koalitionspartner SPD äußerte sich in der von der oppositionellen Linken initiierten Debatte verhaltener. «Es geht nicht alles auf einmal», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Sie warf der Linken vor, höhere Lehrergehälter zu fordern, aber nicht zu sagen, woher das Geld dafür kommen solle. Die Regierung nehme die für Eltern kostenfreie Kita als wichtigstes Großprojekt dieser Legislaturperiode in Angriff. Zudem habe es in den zurückliegenden Jahren schon erheblich mehr Geld für Bildung gegeben.