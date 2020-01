Landtag : Debatte um Nitrat im Grundwasser: Ausbau Messstellen-Netz

Mecklenburg-Vorpommern hat nach Angaben von Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) seit 2016 sein Netz an Grundwassermessstellen um 63 auf rund 350 Standorte ausgebaut. Zusammen mit Messpunkten in tieferen Schichten werde die Beschaffenheit des Grundwassers somit an 381 Stellen im Land überwacht und auch die Nitratbelastung festgestellt, sagte Backhaus am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Bis 2024 würden fast 50 weitere Messstellen hinzukommen. Doch könne ein noch so dichtes Netz nicht die von den Landwirten geforderte Differenzierung zu den Verursachern der überhöhten Nitratwerte liefern. «Denn aus Punktmesswerten kann nicht auf die Flächen geschlossen werden», erklärte Backhaus und forderte wissenschaftliche Untersuchungen nach bundesweit einheitlichen Standards.

Avatar_prignitzer von dpa

30. Januar 2020, 19:16 Uhr

Der Bund dringt wegen drohender Strafzahlungen an die EU als Folge überhöhter Nitratwerte im Grundwasser auf eine reduzierte Düngergabe in betroffenen Regionen. Gegen die geplante Verschärfung der Düngeverordnung regt sich aber massiver Widerstand bei den Landwirten. Sie befürchten erhebliche Ertragsminderungen, weil es dann aus ihrer Sicht im Boden zu wenig Nährstoffe gibt.