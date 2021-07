Bundesregierung : Debatte um Ost-Quote für Bundesminister

Die Nordost-Linke hat mit Erstaunen auf die Forderung des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), nach einer Ost-Quote für Bundesminister reagiert.

Schwerin | „Immer wenn die Linksfraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern mehr Ostdeutsche in Führungspositionen gefordert hat, gab es eine Welle der Entrüstung. Die CDU-Fraktion fand solche Debatten albern, die Landesregierung lehnte eine Ost-Quote ab“, konstatierte der Linke-Landtagsabgeordnete Peter Ritter am Montag in Schwerin. Bleibe die Frage, ob es sich ...

