Bildung : Debatte um Zugang zum Gymnasium im Landtag

Die Linke fordert einheitliche Zugangsbedingungen für Gymnasien in Mecklenburg-Vorpommern, rennt damit nach Angaben des Bildungsministeriums in Schwerin aber offene Türen ein. Die Forderung sei in der Inklusionsstrategie des Landes bereits enthalten, an deren Erarbeitung auch die Linke beteiligt gewesen sei. Die Umsetzung verbindlicher Standards für Schullaufbahnempfehlungen solle im Zuge der anstehenden Schulgesetz-Novelle erfolgen, erklärte Ministeriumssprecher Henning Lipski am Mittwoch in Schwerin.