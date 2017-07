Atom : Demonstration vor Atomkraftwerk Brokdorf

Vor dem Atomkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) haben am Sonnabend rund 80 Atomkraftgegner gegen das geplante Wiederanfahren des Meilers demonstriert. Im Februar war im Zuge der Jahresrevision Rost an Brennstäben festgestellt worden, der nicht nur dicker war, sondern auch schneller und an anderen Stellen auftrat als erwartet. Seitdem ist der Reaktor nicht mehr am Netz.