Notfälle : Denkmalpfleger findet scharfe Handgranate im Wald

Avatar_prignitzer von dpa

26. Dezember 2019, 17:40 Uhr

Eine scharfe Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein 47-Jähriger hat am Donnerstag in einem Wald in Ueckermünde gefunden. Der Munitionsbergungsdienst stellte den Sprengkörper sicher, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann hatte das Waldgebiet im Kreis Vorpommern-Greifswald in seiner Funktion als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger mit einem Metalldetektor abgesucht.